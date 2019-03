Fonte: dall'inviato a La Spezia

Dopo due settimane di gare siamo arrivati all'atto finale: la Viareggio Cup termina oggi, con la sfida che assegnerà il trofeo al Picco di Spezia tra Bologna e Genoa. Per i rossoblù liguri pochi cambi rispetto a quanto visto due giorni fa contro il Parma, così come nel Bologna, che Troise rinforza in difesa gazie alla presenza di tre centrali puri nel pacchetto arretrato dopo aver eliminato il Bruges grazie ai calci di rigore in semifinale. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma alle ore 15:

GENOA (4-3-3): Raccichini; Piccardo, Zanoli, Bjie, Goncalves; Karic, Masini, Rovella; Cleonise, Szabo, Bianchi.

Allenatore: Sabatini.

BOLOGNA (4-3-3): Fantoni; Khailoti, Kastrati, Cassandro, Visconti; Mazza, Militari, Koutsoupias; Rabbi, Nivokazi, Stanzani.

Allenatore: Troise.