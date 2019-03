Viareggio Cup - Le pagelle del Genoa - Njie è un muro, Bianchi la sblocca

Risultato finale: Bologna-Genoa 1-1 (7-6 ai rigori)

Raccichini 5,5 - Provvidenziale sulla conclusione di Mazza nel primo tempo, si fa beffare sulla conclusione piuttosto docile di Cossalter, sfortunato sul rigore di Piccardi.

Piccardo 6 - Spinge poco dedicandosi di più alla fase difensiva che svolge in maniera ordinata. Nella ripresa si fa vedere con più costanza (Dal 91’ Petrovic 5,5 - Prova ad accompagnare l’azione sulla sinistra, duella con Lunghi. Sbaglia il rigore decisivo calciando angolato ma debole facendoselo neutralizzare da Fantoni).

Zanoli 6 - Prestazione ordinata del centrale difensivo che copre gli spazi all’interno dell’area di rigore (Dall’85’ Da Cunha 6 - Entra nel momento di maggiore spinta del Bologna, non rischia molto. Freddo quando realizza il suo rigore).

Nije 7 - Sempre puntuale nelle chiusure in anticipo, granitico nei contrasti. Una sola sbavatura nel finale di primo tempo quando consegna il pallone per l’occasione a Mazza.

Thiago Conçalves 6,5 - Mette in campo sempre tanta personalità. Compie ottime diagonali difensive e si propone con costanza sulla fascia (Dal 91’ Diakhate 5,5 - Gioca molto di sponda per i compagni di reparto ma non si vede mai al tiro. Impeccabile il suo tiro dagli undici metri).

Karic 6,5 - Sempre molto insidioso quando spinge sulla corsia destra, si costruisce un’occasione nel primo tempo. Qualche piccola sbavatura nella fase di non possesso.

Masini 6 - Tiene sempre alto il proprio raggio di pressione, tampona tutti gli spazi in mezzo al campo (Dal 66’ Cella 6 - Entra bene in partita mostrando grande abnegazione alla causa, perfetto il suo tiro dal dischetto).

Rovella 6,5 - Imposta il gioco sempre con grande personalità, tocca un gran numero di palloni. Metronomo rossoblu, non sbaglia il suo rigore.

Cleonise 6,5 - Cerca la giocata ma la marcatura asfissiante della difesa del Bologna gli lascia pochi spazi per colpire. Appena ha un varco serve il pallone a Bianchi per il gol (Dal 78’ Ventola 5,5 - Usa il proprio fisico per divincolarsi dalla marcatura della difesa del Bologna ma non crea pericoli alla difesa emiliana. Segna però il suo rigore prolungando la serie ad oltranza).

Szabo 6 -Combatte con tutta la difesa del Bologna, facendo a sportellate con gli avversari dimostrandosi generoso (Dall’86’ Gasco 5,5 - Accorcia molto aiutando Adamoli sulla corsia, poco propositivo in avanti).

Bianchi 7 - Il gol del vantaggio è un’autentica perla. Danza sul pallone e con un rasoterra micidiale non lascia scampo a Fantoni (Dal 66’ Adamoli 6 - Più difensivo rispetto a Bianchi ma prezioso nel forcing finale del Bologna. Calcia male il suo rigore facendoselo neutralizzare da Fantoni).