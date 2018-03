Viareggio Cup - Le pagelle dell'Inter: brilla Brignoli, Vergani decisivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pissardo 6 - Poco impegnato dalla Fiorentina e incolpevole sul gol di Sottil.

Zappa 6,5 - In forma scintillante: non solo una prova difensivamente perfetta, ma anche una tenuta atletica invidiabile dopo oltre due settimane di gare.

Nolan 6 - Gori gli crea diverse preoccupazioni, ma se nel gioco aereo ha la meglio il nerazzurro, palla a terra il viola si fa insidioso.

Rizzo 5,5 - Sporca una prova molto diligente con un errore evidentissimo che spalanca la porta al rapace Gori, nel primo tempo. Dal 70' Vergani 7 - Il fatto che sia proprio lui a regalare la coppa all'Inter parla chiaro riguardo la profondità della rosa a disposizione di Vecchi. E' lesto ad approfittare di un errore di Ghidotti.

Valietti 6 - Consueta prova generosa da parte dell'esterno, che non riesce però a sfondare come di consueto sulla corsia di destra. Dal 70' Corrado 6 - Si posiziona a a sinistra coprendo con efficacia pur senza farsi vedere molto in fase di offesa.

Pompetti 6,5 - Partita di grande qualità, giocando spesso a due-tre tocchi e facendo giocare la squadra secondo i ritmi voluti, a seconda del momento della gara.

Brignoli 7,5 - Sale in cattedra nella ripresa, dopo un primo tempo senza infamia né lode: va vicino al gol, insiste ma non ha fortuna, così si prodiga per l'assist che riporta il risultato in parità. Dal 115' Kasse sv.

Schirò 5 - Dà poco alla manovra avanzata: si mangia il vantaggio da buona posizione ma in generale non piace principalmente per la sua prova in mezzo al campo. Dal 53' Rover 6 - Entra in condizioni imperfette, gioca da esterno destro e si disimpegna con ordine.

Sala 6,5 - Certezza granitica per Vecchi, che gli affida la sinistra per oltre un'ora per poi spostarlo a fare il centrale della difesa a tre.

Merola 6,5 - E' il più in forma del tridente offensivo titolare: si rende pericoloso in almeno due occasioni, ma non riesce a incidere come vorrebbe. Dal 53' D'Amico 6 - Aggiunge imprevedibilità e velocità alla manovra della squadra, anche se di fronte trova un Ferrarini concentratissimo.

Adorante 5,5 - Meno cercato rispetto alla semifinale, ben presto si incupisce e smette di rincorrere l'avversario. Vecchi rivoluziona l'attacco partendo da lui. Dal 53' Belkheir 7 - Dà tanta qualità alla manovra avanzata ed è freddo in occasione del passaggio vincente di Brignoli, che lo mette davanti a Ghidotti.