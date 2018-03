Viareggio Cup - Profondo nerazzurro e Vecchie certezze

Si è chiusa poche ore fa la 70^ edizione della Viareggio Cup, o Coppa Carnevale, manifestazione che ha regalato un trofeo di prestigio all'Inter di Stefano Vecchi, e al calcio italiano, ma non solo, nuovi talenti emergenti su cui fondare il futuro del calcio. I nerazzurri hanno trionfato sulla Fiorentina grazie ad una rosa di grande qualità e profondità, capace di far fronte ad assenze pesanti in grado di mettere in ginocchio qualsiasi altra squadra Primavera. Non l'Inter, capace di far fronte alle indisponibilità grazie ad un Settore Giovanile che continua a collezionare titoli e sfornare talenti.

Ce n'è davvero per tutti i gusti: giovanissimi, più esperti, fantasiosi, concreti, esotici e nostrani. Grazie allo sguardo dei nostri inviati sui campi della rassegna toscana, oggi vi regaleremo le nostre personalissime "Cartoline da Viareggio", un approfondimento dedicato a chi ha a cuore il destino del calcio italiano, partendo da quello giovanile che si è messo in mostra nella "Champions League" delle Primavere, la tradizionale Coppa Carnevale.