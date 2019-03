Vicari-gol, SPAL avanti allo Stirpe. Frosinone volenteroso e sfortunato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un gol di Francesco Vicari permette alla SPAL di chiudere in vantaggio il primo tempo dello Stirpe. Il Frosinone, colpito al 13' dal perfetto anticipo di testa del difensore ospite, ci prova soprattutto dalla distanza e va vicinissimo alla rete dell'1-1 in più di una circostanza.

VICARI COME UN ATTACCANTE - È una sfida fondamentale per entrambe le squadre, la posta in palio è altissima. I padroni di casa provano a essere aggressivi fin dalle primissime battute, ma capitolano alla prima occasione: angolo di Kurtic dalla sinistra, Vicari va in anticipo sul primo palo e incrocia bene di testa, lasciando di sasso Sportiello.

VIVIANO BOMBARDATO - Il Frosinone accusa il colpo e impiega un po' a reagire. Intorno alla metà della frazione, però, la squadra di Baroni costruisce diverse occasioni per pareggiare, sempre con conclusioni dalla distanza: Viviano rischia di combinare la frittata sul tiro di Valzania, poi rimedia chiudendo lo specchio a Ciofani. La SPAL è fortunata al 35', quando Sammarco (entrato al posto di Viviani) colpisce il palo destro con un bolide dalla distanza. Superato il momento negativo, la squadra di Semplici ritrova serenità e congela il possesso, riuscendo a chiudere in vantaggio al termine dei primi 45'.