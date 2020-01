© foto di Insidefoto/Image Sport

Marcos Braz, vice presidente del Flamengo, intercettato in esclusiva a Milano da FcInterNews, si è detto ottimista in merito al "ritorno" di Gabigol: "Siamo fiduciosi sulla buona riuscita dell’affare che però non é ancora concluso. Lavoreremo nei prossimi giorni affinchè tutte le parti in causa siano felici: l’Inter, il Flamengo e il giocatore”.