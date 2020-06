Vicepres. Lecce: "Arrivano in questa fase con i conti i regole, grazie ai calciatori e allo staff"

Il vice presidente del Lecce Corrado Liguori, intervistato in esclusiva da Tuttosport, ha parlato di come arriva la società giallorossa alla ripresa della stagione: "Il Lecce arriva in questa fase con i conti in regola. Ringrazio i calciatori e tutto lo staff per esserci venuti incontro rinunciando ad una mensilità che in caso di permanenza in Serie A verrà restituita come premio salvezza, in caso di retrocessione sarà una vera e propria rinuncia. Il bilancio del Lecce è assolutamente in ordine ed ha una situazione di indebitamento a livello bancario praticamente prossima allo zero".