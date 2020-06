Vicepres. Lecce: "Contro il Milan fatto tutto il possibile, nostro campionato inizia con la Samp"

Il vice presidente del Lecce Corrado Liguori ha commentato la sconfitta casalinga contro il Milan: "Nei primi venti minuti era evidente come i rossoneri avessero una partita in più sulle gambe - riporta Tuttosport -. Abbiamo cercato di prendere le misure e siamo riusciti a pareggiare con Mancosu, ma il gol del 2-1 e quello del 3-1 per il Milan ci ha tagliato le gambe. I nostri ragazzi hanno fatto tutto il possibile, ma contro i rossoneri c’era veramente poco da fare. Dispiace per le troppe assenze che avevamo a centrocampo e che non hanno permesso a Liverani di poter disporre di più elementi in quel reparto. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare alla sfida con la Juve con l’obiettivo di recuperare alcune pedine per la partita contro la Sampdoria che sarà il giorno in cui comincerà ufficialmente il nostro campionato".