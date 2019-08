Vicepresidente Flamengo avvisa l'Inter: "Vogliamo acquistare Gabigol"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Flamengo vuole acquistare Gabigol, parola del vicepresidente del club brasiliano Marcelo Braz: "Abbiamo l'obiettivo di comprare Gabigol, però non ci siamo ancora mossi in questa direzione", le dichiarazioni del numero due dei rossoneri riportate da Torcedores.com. Gabriel Barbosa, in arte 'Gabigol', si trova in prestito al Flamengo via Inter dallo scorso 11 gennaio e in questa stagione ha realizzato finora 13 gol in 17 presenze.