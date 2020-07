Victor Osimhen al Napoli, ci siamo. L'intermediario: "Affare in via di definizione"

Socio in Italia del nuovo procuratore di Victor Osimhen, William D'Avila, il procuratore e intermediario della trattativa Andrea D'Amico ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' ha fatto il punto sul trasferimento del centravanti nigeriano dal Lille al Napoli: "E' un'operazione su cui c'è il silenzio finché non viene finalizzata, quindi io non posso aggiungere altro. Se arriva merito un caffè? Allora per me schiumato! (ride, ndr). Oggi pomeriggio? E' una cosa in definizione, ma non posso aggiungere altro. A Gattuso piacciono tutti giocatori forti, sono riusciti a fare un asse importante lui e Giuntoli, in modo tale da poter fare questo Napoli sempre più forte. Per Osimhen Napoli è la giusta piazza, non Liverpool"​​​​​​​.