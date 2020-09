Vidal a un passo dall'Inter: come è andata l'ultima stagione del cileno a Barcellona

La Serie A è pronta a riabbracciare Arturo Vidal. Il centrocampista cileno ha sostanzialmente concordato il via libera per la risoluzione con il Barcellona, rinunciando al'ultimo anno di stipendio ma ottenendo di potersi trasferire altrove a costo zero. Ad aspettarlo c'è l'Inter di Antonio Conte, suo primo allenatore nel nostro campionato. Nei quattro anni alla Juventus, Vidal ha siglato 48 gol in 171 presenze, giocando per lo più da interno, per poi chiudere da trequartista nel 4-3-1-2 fluido di Allegri. Ma che giocatore ritroverà l'Inter?

L'ultima stagione al Barça. Nel campionato appena concluso, Vidal ha giocato 33 partite, di cui 16 da titolare, con la maglia del Barcellona. In totale, le presenze stagionali sono state 43: 8 i gol (tutti in Liga), 3 gli assist. 2.245 i minuti complessivamente disputati in campo, di cui 1.663 nel campionato spagnolo. Sia con Valverde che con Setien, è stato prevalentemente impiegato da mezzala in un centrocampo a 3, anche se, per esempio nella disfatta contro il Bayern Monaco, è stato schierato anche da esterno di sinistra. E saltuariamente da trequartista. 37 passaggi a partita, con una percentuale di realizzazione pari all'88 per cento.

I numeri di Vidal nel 2019/2020.

Presenze: 43 (33 in Liga)

Gol: 8 (tutti in Liga)

Minuti: 2.245 (1.663 in Liga)

Presenze da titolare: 22 (16 in Liga)