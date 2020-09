Vidal al Barça giocava solo perché amico di Messi? La risposta di Rakitic non scioglie i dubbi

Secondo lei Arturo Vidal al Barcellona giocava al suo posto in quanto amico di Messi? Risponde Ivan Rakitic: "Questo non lo so, so solo che io ho sempre dato massima disponibilità all'allenatore, ma ci sono state decisioni che non ho capito. Ho dovuto accettare determinate scelte per il bene del gruppo", le parole a Cadena COPE del nuovo acquisto del Siviglia.