Vidal all'Inter, il comunicato del Barcellona: costerà solo un milione di bonus

vedi letture

Il Barcellona ha confermato l'accordo con l'Inter per il passaggio in nerazzurro del calciatore cileno. Sul sito ufficiale del club catalano si legge: "Il Barcellona e Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del calciatore con il club italiano che pagherà un milione di euro in variabili. Il Barcellona desidera esprimere pubblicamente la propria gratitudine ad Arturo Vidal per il suo impegno e dedizione e gli augura il meglio per il futuro".