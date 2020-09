Vidal all'Inter, strada senza ostacoli: il cileno atteso a Milano per firmare per Conte

Un affare che non corre rischi, che non trova ostacoli verso la buona riuscita. Arturo Vidal viaggia spedito verso l'Inter, spiega Il Corriere dello Sport: in caso di fumata bianca oggi, nell'incontro per risolvere il contratto tra l'agente Fernando Felicevich e il Barcellona, il cileno sarà a Milano domani, altrimenti dovrà aspettare uno o al massimo due giorni in più. Sul finale della storia, però, stavolta non dovrebbero esserci sorprese: al terzo tentativo, Conte sarà accontentato.