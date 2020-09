Vidal all'Inter, ultime questioni da risolvere col Barcellona. In settimana sarà a Milano

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega che ieri è andato in scena un altro summit a Barcellona tra Fernando Felicevich, agente di Arturo Vidal, e il club catalano. L'entourage lavora senza sosta per liberare il passaggio del giocatore all'Inter: dopo aver risolto il discorso relativo all'ultimo anno di ingaggio, l'ultimo nodo da sciogliere tra il club catalano e Vidal resta quello che riguarda alcuni vecchi premi che spetterebbero al cileno e non ancora incassati. Tutto fatto per il contratto in nerazzurro: due anni più opzione per un terzo a circa 6 milioni a stagione. Lo sbarco in Italia è previsto entro la settimana.