Vidal, che apertura all'Inter: "Via dal Barça se non mi sentirò importante"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arturo Vidal è il primo obiettivo dell'Inter per la prossima finestra di calciomercato. E ai microfoni di 'TV3', il centrocampista cileno ha aperto alla possibilità di un trasferimento a gennaio. Senza citare il club nerazzurro, ma ammettendo che senza garanzie sul suo ruolo al Barcellona è pronto a togliere il disturbo: "Mi piacerebbe restare qui per sempre, ma devo essere obiettivo e pensare giorno dopo giorno. Se a dicembre o a fine stagione capirò di non essere più importante qui, dovrò trovare un'altra soluzione".