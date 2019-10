Vidal chiama l'Inter: "Al Barça non sono felice. E Conte mi ha reso un top"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arturo Vidal esce allo scoperto: "Al Barcellona non sono felice". Il centrocampista cileno ha parlato così a El Mercurio della sua poco fortunata avventura in maglia blaugrana e, indirettamente, anche dell'interesse dell'Inter: "Di Conte ricordo i tanti titoli vinti insieme. Grazie al suo aiuto ho fatto il salto di qualità per essere uno dei migliori. Nel calcio, la cosa più importante è la fiducia e, se un allenatore così ti dà fiducia, ti fa migliorare molto".

Barcellona?

"Lavoro duro per non lasciare questo club e raggiungere i nostri obiettivi stagionali. Oggi non sono felice, anche se sto cercando di ribaltare la situazione e conquistare un posto da titolare. Quello che faccio io non viene fatto da nessuno in questa squadra, ma le decisioni spettano all'allenatore. Io mi sento un vincente, in carriera sono sempre stato un calciatore importante".