Vidal come Alexis Sanchez? L'agente cerca di liberarlo dal Barça per portarlo all'Inter

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sull'obiettivo Arturo Vidal per l'Inter. Non è una priorità del Barcellona quella di liberarlo ma l'agente Felicevich sta cercando di ottenere la lista gratuita e buonuscita. Gli stessi termini, di fatto, con cui ha poi portato Alexis Sanchez dal Manchester United in nerazzurro. Intanto il Guerriero si allena con il Barça, in attesa di novità.