Vidal come Lukaku: l'Inter pronta a soddisfare la principale richiesta di Conte

Un anno fa, di questi tempi, l'Inter acquistava Romelu Lukaku, dopo un lunghissimo tira e molla con il Manchester United. Un acquisto che aveva due finalità ben precise: la prima, trovare un centravanti che potesse colmare il vuoto lasciato dalla rottura co Icardi. La seconda, soddisfare l'unica vera richiesta di Antonio Conte. Che per il resto aveva parlato di ruoli e qualità, ma di nomi ne aveva fatto soltanto uno: come numero 9 voleva il belga. E l'ha avuto.

Ora tocca a Vidal? Il quadro, oggettivamente, è alquanto cambiato. Una stagione dopo, l'Inter non ha vinto ma ha fatto decisi passi in avanti. Conte ha tirato i panni sporchi fuori dall'armadio e poi la celebre riunione con la società è servita a rimettere la polvere sotto il tappeto. Andare incontro alle richieste del proprio tecnico, inutile a dirsi, è comunque una priorità, ancor più che nell'estate 2019. È arrivato Hakimi, probabilmente arriverà Emerson Palmieri: profili più che funzionali al gioco del salentino. Che, come un anno fa, ha però messo un nome e un cognome in cima alla lista dei desideri: il cileno, già allenato alla Juventus e che ora ha le valigie fatte, come del resto mezzo Barcellona. Nel caos legato a Messi, non può essere ovviamente lui la priorità del mondo blaugrana, ma è difficile immaginare i catalani fare barricate e ancor più ghiotta sarebbe la possibilità di una clamorosa cessione a zero. A quel punto, la Beneamata andrebbe alla carica. Per accontentare Conte e guadagnare ulteriore spazio nella griglia di partenza della prossima Serie A.