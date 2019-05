Vidal: "Deluso dalla Juve, ero sicuro che arrivasse in finale Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sono deluso dalla Juventus, pensavo arrivasse in finale di Champions League". Arturo Vidal, dopo la vittoria per 3-0 in Champions League contro il Liverpool, ha avuto modo di commentare anche l'uscita della squadra di Allegri contro l'Ajax: "Mi ha sorpreso per i giocatori che hanno. Che delusione, purtroppo sono usciti. Ora però penso solo a vincere la Coppa - ha detto l'ex bianconero. Messi? È straordinario. Non solo segna e fa fare goal, ma è utilissimo anche in fase difensiva, nel pressing. Sono molto contento di giocare con lui".