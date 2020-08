Vidal e i messaggi alla Juventus, ma occhio all'Inter: "Conte tatticamente il numero uno"

Nel corso dell'intervista con lo youtuber Daniel Habif, il centrocampista cileno Arturo Vidal, in forza al Barcellona, ha lanciato messaggi alla sua ex squadra Juventus, che pure non ha slot liberi extra-UE per tesserarlo, ma anche all'Inter, visto che non si è dimenticato certamente di elogiare l'allenatore Antonio Conte: "Una macchina, tatticamente il numero uno. Sono riuscito ad adattarmi alle sue idee, cambiando un po' il modo di giocare che avevo".