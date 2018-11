Vidal e il rimorso nerazzurro: al Barcellona adesso è ai margini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arturo Vidal l'estate scorsa è stato a un passo dal ritorno in Italia con Spalletti e l'Inter pronti ad accoglierlo a braccia aperte. Alla fine il cileno ha deciso di andare al Barcellona, ma il si è pentito presto di questa decisione visto che Valverde lo tiene ai margini del proprio progetto tecnico. Forse stasera il pienone di San Siro aumenterà ancora il rimorso e il disagio del centrocampista, che però, per il momento, dovrà comunque pensare solo a come battere i nerazzurri, anche se partendo dalla panchina. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.