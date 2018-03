Vidal e il ritorno del Guerriero. Forse anche in Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sei gol e due assist ma non sono tanto questi i numeri importanti nella nuova rinascita di Arturo Vidal. Che dopo l'addio di Carlo Ancelotti sembrava pronto a lasciare il Bayern Monaco, perché Sor Carletto era il mentore e il suo principale sponsor. Però, pure con Jupp Heynckes, si è dimostrato basilare nello scacchiera anche della nuova formazione dei bavaresi. Però l'addio in estate è possibile, con lo stesso calciatore che ha ammesso che "deciderà la società". L'Italia è rimasta nel cuore per un giocatore che, come i nostri, vedrà e vivrà il Mondiale solo da spettatore. Il Cile è fuori e questo non inficerà, dunque, sulla valutazione di mercato del Guerriero ex Juventus. Walter Sabatini è da sempre suo estimatore alla stregua di Luciano Spalletti che aspetterebbe Vidal come manna dal cielo per un centrocampo da Champions. E il Milan? I rossoneri, tra il disturbo e l'interesse, sono altrettanto interessati. Come Antonio Conte, che mai ha dimenticato il suo pupillo. Però l'interesse del Chelsea, sotto citato, è solo 'fittizio', visto che la destinazione dell'ex ct sarà diversa. E quella, a meno che non si tratti dell'Italia, sarà un'altra papabile candidata per il futuro di Arturo Vidal.

Data di nascita: 22 maggio 1987

Squadra di appartenenza: Bayern Monaco

Scadenza di contratto: 2019

Squadre interessate: Inter, Milan, Chelsea