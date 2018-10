Vidal e l'Inter due mesi e messo dopo: dal mercato al dimenticatoio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'era una volta Arturo Vidal come pezzo pregiato del calciomercato estivo del 2018. L'Inter lo aveva in pugno, il Barcellona ha operato il sorpasso e fatto il più classico degli scippi, prelevandolo dal Bayern Monaco e affidandolo a Valverde che adesso, però, non sa bene come utilizzarlo. Praticamente sempre out dalle scelte di formazione del tecnico dei blaugrana il cileno si è detto triste e deluso e per lui si prospetta un'altra panchina anche nella gara di stasera, proprio contro il club che lo avrebbe accolto a braccia aperte per riportarlo in Serie A.

Le cose sono però andate diversamente e adesso entrambe le società si mangiano le mani, perché se l'Inter, puntando poi su Luka Modric, è rimasta a bocca asciutta, il Barça ha l'onerosissimo ingaggio dello stesso Vidal a libro paga e se vorrà liberarsene dovrà fare una minusvalenza. Nella conferenza stampa di ieri la stampa catalana ha fatto tante domande sui singoli allo stesso Valverde, dal desaparecido Malcom al fischiato Dembele, fino all'ex Rafinha, ma il nome di Arturo Vidal non è mai uscito, segno che l'ex Juventus è ormai finito nel dimenticatoio.

Se si pensa ai tanti problemi a centrocampo a cui dovrà far fronte Spalletti questa sera e a come sarebbero potute andare le cose se solo i nerazzurri avessero tentato l'affondo subito con il Bayern Monaco si capisce che oggi tutti sarebbero potuti essere contenti, ma non è andata così e il più penalizzato, senza ombra di dubbio, è il giocatore, che rischia di restare in panchina almeno fino a gennaio.