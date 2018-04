Vidal e l’italia mai dimenticata: un tris di club sulle sue tracce

Nonostante sia andato via ormai da due stagioni, Arturo Vidal non ha mai smesso di far parlare di sé in Serie A. Non è un mistero il fatto che i club italiani lo abbiano messo nel mirino ormai da tempo, così come l’affetto che il centrocampista cileno continua a nutrire per il nostro calcio e per l’Italia in generale. Il giocatore è legato al Bayern Monaco da un contratto fino al 2019, ma non è da escludere che possa andare via già al termine di questa stagione. I bavaresi potrebbero infatti decidere di privarsene, visto che alla guida della squadra non c’è più Carlo Ancelotti, che di Vidal era il principale sponsor.

Sull’ex Juventus, più di tutti, è forte l’interesse dell’Inter. Il club nerazzurro cerca da tempo un profilo forte con cui rinforzare il centrocampo. Le alternative non mancano, ma il nome di Vidal continua a intrigare, anche perché raggiungibile senza svenarsi (per 8-10 milioni il giocatore può partire). Il problema principale è rappresentato dall’ingaggio, sei milioni di euro a stagione. È inevitabile che il calciatore debba accettare una riduzione per rendere possibile il ritorno in A, dove continuano a monitorarlo con attenzione anche il Milan (sempre intrigato dalla possibilità di fare lo sgambetto ai cugini nerazzurri) e la Roma. Ma non è da escludere che si possa riformare il binomio con Antonio Conte. Ammesso e non concesso che l’allenatore resti al Chelsea.