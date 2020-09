Vidal e Suarez a costo zero? Per ora l'unico silurato dal Barça è Rakitic. A pagamento

vedi letture

Liberarsi a parametro zero dal Barcellona. Nell'estate in cui il club blaugrana sta vivendo una vera e propria rivoluzione, arraffare uno dei suoi gioielli senza pagare nulla (stipendio di lusso permettendo) è il sogno di tanti. Di chi insegue Lionel Messi, tanto per cominciare. Ma anche di Juventus e Inter, che trattano Luis Suarez e Arturo Vidal.

Più il cileno che l'uruguaiano. In questo momento, è molto più vicina una risoluzione a costo zero (o quasi) per il centrocampista ex bianconero. L'Inter è sicura di avere praticamente in mano King Arturo, che ha portato avanti il discorso risoluzione col Barça e non dovrebbe avere difficoltà a partire a zero. Più intricato il discorso legato a Suarez: per quel che filtra dalla Catalogna, la trattativa per separarsi dal Barça è meno avanzata rispetto a quello di Vidal.

Rakitic insegna. Finora, il topolino partorito dalla rivoluzione di Bartomeu ha le fattezze di Ivan Rakitic. Che non è partito a zero: il ritorno a Siviglia si è concretizzato nelle forme di una cessione a 1,5 milioni di euro più 9 di potenziali bonus. Comunque un affare, se consideriamo il valore del giocatore, come del resto lo sarebbero anche Vidal e Suarez. Non a costo zero, però.