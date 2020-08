Vidal fa l'occhiolino alla Juventus: "Se mi chiamano sono contento. Affetto per il club e Pirlo"

Arturo Vidal non si nasconde e lancia messaggi verso l'Italia. Il centrocampista cileno del Barcellona, nel corso di una chiacchierata con lo Youtuber messicano Daniel Habif, è sembrato strizzare l'occhiolino alla Juventus - che però non ha altri slot extra-UE - e al suo nuovo allenatore Andrea Pirlo: "Era incredibile quando giocava, pensa come può esserlo in panchina. Se lui o la Juventus mi chiamano sono contento, ma sono tranquillo. Se succede... Succede. Ho dell'affetto verso di lui, e verso la Juve, è stato un passo importante nella mia crescita: quattro anni spettacolari in una squadra che veniva da un settimo posto. Con Dio, lavoro e fatica ho conquistato quattro Scudetti, segnando tante reti".

Non poteva mancare, però, un riferimento anche al suo maestro Antonio Conte: "Una macchina, tatticamente il numero uno. Sono riuscito ad adattarmi alle sue idee, cambiando un po' il modo di giocare che avevo".