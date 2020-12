Vidal il giorno dopo l'eliminazione dell'Inter: "Ora mettiamocela tutta per vincere lo Scudetto!"

vedi letture

Il giorno dopo l'eliminazione dalla Champions League, Arturo Vidal ha scritto un post sul suo profilo Instagram in cui ha chiesto ai suoi compagni di squadra di rialzarsi e voltare pagina. Vidal ieri a causa di un infortunio non era disponibile: "E' molto triste vedere persa un’occasione unica per qualificarci agli ottavi di finale della Champions 😢 ma ci alzeremo e impareremo dai nostri errori dando il massimo e mettendocela tutta ad ogni partita per vincere lo Scudetto.. 💪🏽💪🏽Forza Inter!