Vidal, inizia la trattativa per risolvere col Barcellona. E l'Inter fa la sua prima mossa

vedi letture

Arturo Vidal prova a liberarsi a parametro zro dal Barcellona, per tornare in Serie A. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, come da programmi, il centrocampista cileno ha avviato la trattativa che dovrebbe portarlo a risolvere il contratto con i catalani, in scadenza nel 2021. È il primo passo per una vera e propria trattativa con l'Inter, che nel frattempo avrebbe iniziato ad allacciare i primi contatti col giocatore per discutere del suo possibile futuro in nerazzurro.