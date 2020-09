Vidal-Inter, ci siamo. As: il cileno ha svuotato l'armadietto e salutato i compagni

Arturo Vidal è ormai a un passo dal ritorno in Italia, dove vestirà la maglia dell'Inter. Il centrocampista cileno si è recato oggi nel centro sportivo del Barcellona: non per allenarsi, come riporta As, ma per svuotare l'armadietto e salutare i compagni di squadra. Un segnale chiarissimo: King Arturo riabbraccerà presto Antonio Conte.