Vidal-Inter, ci siamo: possibile arrivo a Milano già domani. Un milione di indennizzo

Arturo Vidal all’Inter, ormai ci siamo. Come riportato da Sky Sport, sono in fase di risoluzione gli ultimi dettagli burocratici per l’approdo in nerazzurro del centrocampista cileno ora in forza al Barcellona. Già domani, domenica, l’ex Juventus potrebbe approdare a Milano per sostenere poi le visite mediche già lunedì. Il giocatore firme un biennale, al Barcellona andrà un milione di euro più bonus come indennizzo.