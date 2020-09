Vidal-Inter, i tempi di allungano. Il cileno chiede la buonuscita al Barcellona

vedi letture

Non sembra essere ancora giunto il momento per la celebrazione del matrimonio fra l'Inter e Arturo Vidal. Dopo le voci di una richiesta del Barcellona ai nerazzurri di un indennizzo, seppur simbolico, per lasciar partire il cileno, oggi dalla Spagna arriva la notizia, riportata dal Mundo Deportivo, di una richiesta dello stesso calciatore alla società catalana di una buonuscita pari all'ingaggio previsto dal suo ultimo anno di contratto più una serie di bonus ancora non riconosciuti e che sono già stati motivo di frizione degli scorsi mesi.