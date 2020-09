Vidal-Inter, il Barcellona vuole usarlo come passepartout per arrivare a Lautaro

vedi letture

Esport3 fa il punto sul futuro di Arturo Vidal e sulla trattativa tra giocatore e Barcellona per liberarsi. Il giocatore e l'Inter, intanto, hanno già un accordo in attesa che venga rilasciato dal Barça. E la società catalana potrebbe approfittare di questa situazione per spianare la strada al suo grande obiettivo per l'attacco: l'ingaggio di Lautaro Martínez.