Vidal-Inter, tutto in 48 ore: prima la rescissione con il Barça, poi il contratto con i nerazzurri

Arturo Vidal sarà presto un nuovo giocatore dell'Inter. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, in casa Barcellona si sono convinti: inutile tirarla per le lunghe, via libera alla rescissione del contratto. L'unico ostacolo da superare è quello della buonuscita: il Barcellona vorrebbe che Vidal rinunciasse a tutti gli 8 milioni netti che dovrà percepire nella stagione ’20-21, mentre il giocatore vorrebbe una buonuscita. E in ballo ci sono anche dei bonus che Vidal - già da dicembre - dichiara di non aver ricevuto e che vorrebbe ricevere. Una volta che Vidal sarà senza contratto, potrà firmare con l'Inter: l'operazione dovrebbe andare in porto nelle prossime 48 ore. Vidal firmerà un contratto di due anni, con opzione per il terzo anno, e guadagnerà 6 milioni netti più bonus.