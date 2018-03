Vidal non chiude all'addio al Bayern: "Dipende dal club"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato in Germania dalla rivista Kicker, Arturo Vidal, centrocampista del Bayern Monaco, si sofferma a parlare delle sue prospettive future, lui che ha il contratto in scadenza nel 2019. Lasciando la palla delle trattative del rinnovo alla società bavarese: "Il fatto di rimanere qui e prolungare il mio contratto dipende dalle persone del club. Siamo comunque sulla buona strada. L'arrivo di Leon Goretzka? Oggi non possiamo dire se e dove giocherà. Dobbiamo aspettare e vedere". Lo riportano i colleghi di FcInterNews.it.