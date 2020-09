Vidal scalda i motori in attesa dell'Inter: allenamento individuale in palestra

Il nome di Arturo Vidal continua ad essere uno dei più caldi sul mercato. Dopo aver raggiunto l'accordo per liberarsi dal Barcellona, il cileno è in attesa del via libera definitivo dell'Inter per volare a Milano. Intanto l'ex Juventus, escluso dai convocati dei catalani per il Trofeo Gamper, non perde tempo e scalda i motori con un allenamento individuale in palestra, come testimoniato su Instagram.