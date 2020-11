Vidal si scatena col Cile: all'Inter è a secco. E in nazionale Alexis gioca tutta la gara

Uno gioca 90 minuti e non farà felicissimo Conte. L’altro fa quello che all’Inter ancora non gli è riuscito: segnare. Alexis Sanchez e Arturo Vidal sono i due volti nerazzurri del Cile che perde contro il Venezuela e vede complicarsi (ma siamo solo agli inizi) la propria corsa verso il Mondiale 2022. E alla corte dell’Inter torneranno con un sorriso a metà.

Vidal segna ancora. Tre gol nelle ultime due partite con la Roja per il centrocampista, che in questa stagione è invece ancora a secco per quanto riguarda i club. In maniera, se vogliamo, paradossale. Perché, almeno sulla carta, il modulo base del Cile, un 4-2-3-1 in cui Vidal gioca da mediano al fianco del viola Pulgar, dovrebbe offrirgli meno spazio per scorribande offensive, rispetto a quanto non dovrebbe poter fare nel più folto centrocampo interista. E invece King Arturo va al contrario, con la nazionale si scatena e con l’Inter ancora no.

Sanchez e i minuti velenosi. Non ci sono stati, almeno a giudicare dal minutaggio del Nino Maravilla, in campo per tutta la gara ieri sera. Una notizia che non farà particolarmente felice la società nerazzurra, logicamente preoccupata dalle condizioni fisiche di un giocatore fragile come Sanchez: in settimana non erano mancate le frecciate a distanza con il ct cileno. Avesse almeno vinto, ci si sarebbe consolati col sorriso dell’attaccante.