Vidal su Messi: "Saremo uniti per la vita". E su Leo all'Inter se la ride: "Vediamo... Io sono qua"

Arturo Vidal e il suo rapporto con Leo Messi. Anche di questo ha parlato il centrocampista dell'Inter nel corso della sua lunga intervista rilasciata questa mattina al 'Corriere dello Sport'. "Dei due anni che ho trascorso con lui mi sono rimaste nel cuore tante cose - ha detto -. Tra noi è nata una bellissima amicizia, un rapporto che resterà per sempre. Quando una persona come Messi ti scrive certe parole, ti passano tante cose nella testa. Saremo uniti per la vita.

Ma a fine stagione Messi resterà a Barcellona? "Non lo so - ha detto Vidal - Spero sia felice e che prenda ogni decisione con il cuore". E alla domanda se vede Messi all'Inter il prossimo anno, il cileno ha risposto così: "Non lo so, vediamo... Io sono qua (ride di gusto, ndr)".