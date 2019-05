Vidal torna King Arturo: il cileno ha conquistato il Barcellona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Otto su otto: basterebbero i numeri nei campionati nazionali per definire Arturo Vidal, che dal 2011 ha sempre vinto in campionato, che fosse Italia, Germania o Spagna. A Barcellona, però, il cileno non ha avuto vita facile. Nei gironi di Champions League, per esempio, l'ex Juve ha giocato solo una volta da titolare: alla quinta giornata, contro il PSV Eindhoven. Anche in Liga, Ernesto Valverde non ha puntato su di lui sin dalla prima occasione. Tante panchine, poche occasioni dal primo minuto, molti scampoli di gara. È servita una sconfitta, per cambiargli la vita: a novembre il Barça perde 4-3 in casa contro il Betis. Sarebbe una disfatta clamorosa, ma Vidal segna un gol e porta a casa un assist. Da lì in poi, scala posizioni.

Non un titolare fisso: detto che Rakitic e Busquets sono intoccabili, Vidal deve giorno dopo giorno sudarsi la maglia con Arthur, un altro che sta facendo benissimo. Contro l'Ajax, nella partita per ora più importante della stagione, la pettorina da titolare è andata a King Arturo. E la fiducia di Valverde è stata ben riposta: il cileno ha dato vita a una prestazione da migliore in campo, o quasi. Messi permettendo, ça va sans dire. All'improvviso nel cuore della manovra catalana: perfetto per recuperare palloni, ancora meno incisivo sotto porta rispetto agli anni belli di Torino. Per ora è a secco in Champions League, ma la rete arriverà. Nel frattempo, con qualche mese di lotta e di sudore, Vidal è riuscito a prendersi il Barcellona.