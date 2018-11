VIDEO - Allegri: "Per noi a Natale niente panettone e pandoro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella conferenza stampa tenuta quest'oggi, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri s'è così espresso sui tanti impegni durante le vacanze di Natale: "Le vacanze di Natale non devono essere un'incognita - ha detto -. Abbiamo la Roma il 22 dicembre e l'Atalanta il 26. La cosa un po' più strana è che il 25 andremo a Bergamo per Natale a fare il ritiro, poi giocheremo il 26, ci alleneremo il 24 e il 25 e il 23 e poi cercheremo di mangiare meno panettone o meno pandoro possibile, perché se no rimaniamo ingolfati". In basso il video.