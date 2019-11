© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente al Goldenfoot a Montecarlo, l'ex attaccante Josè Altafini, ha parlato del momento del Napoli: "Tutti i giocatori non vogliono andare in ritiro. Il calciatore deve però rispettare la volontà della società, io dovevo chiedere il permesso al Milan anche per andare a Como, distante 30 chilometri. I giocatori non possono dire di no ma dall'altra parte dico che il ritiro non serve a niente".

