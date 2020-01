© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex attaccante del Milan, oggi al Villarreal, Carlos Bacca, ha parlato di Miranda e Godin e delle sfide contro questi due giocatori. Queste le sue parole: "Non vorrei più affrontare quella coppia che quando era all'Atletico Madrid era insuperabile. Oggi invece vorrei evitare il "Chimi" Avila, uno che vorresti sempre avere come compagno di squadra. Ha energia, dà tutto per il club indipendentemente dall'avversario. Mi chiedo sempre come dorme, perché corre per 90 minuti sempre. Un'energia che trasmette ai compagni quando corre e lotta. Per questo non vorrei mai affrontarlo".