VIDEO - Brescia, Lopez: "Ultima di Tonali con noi? L'unica cosa certa è l'addio al calcio di Gastaldello"

Brescia, Lopez: "Ultima di Tonali con noi? L'unica cosa certa è l'addio al calcio di Gastaldello"

L'allenatore del Brescia Diego Lopez è intervenuto al termine del match pareggiato contro la Sampdoria. Tra i tanti temi toccato anche quello relativo a Tonali: "L'unica cosa certa è l'ultima gara di Gastaldello. Il resto non lo so, ci sarà un dialogo con la dirigenza, lì si vedrà chi rimarrà o chi partirà. Di certo c'è solo che Gasta non gioca più, del resto non sono sicuro di nulla".