VIDEO - Cagliari, Zenga: "Penso di aver portato passione e professionalità"

L'allenatore del Cagliari Walter Zenga è intervenuto al termine del match perso contro il Milan. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "Ho comunicato ai ragazzi il mio addio alla squadra prima della partita, nell'ultima riunione tecnica. Gli sguardi di tutti restano indelebili, vuol dire che hai lasciato qualcosa. Penso di aver portato passione e professionalità, spero di aver dato qualcosa e che questo possa essere conservato. Hanno dimostrato di potersela giocare in maniera più sfrontata di come fatto in questo periodo. Eravamo veramente cotti".