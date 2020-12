VIDEO - Champions League, la gol collection del martedì: Lukaku e Adeyemi danno spettacolo

Martedì di Champions League avaro di gol, con le squadre stanche dopo un 2020 estremamente impegnativo e che volge al termine, finalmente: discorso che non vale però per le gare di Monchengladbach e Mosca, dove arrivano rispettivamente cinque e quattro gol: Berisha e Adeyemi trascinano il Salisburgo, mentre in casa Inter solita prova maiuscola di Lukaku. Successi importanti anche per Shakhtar Donetsk e Olympique Marsiglia, ecco la gol collection di serata.

