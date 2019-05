VIDEO - Coppa Italia, domani la finale: la rifinitura dell'Atalanta

Fonte: dall'inviato Patrick Iannarelli

L'Atalanta si prepara al grande appuntamento di Roma, dove domani sera sfiderà la Lazio per la finale di Coppa Italia: i bergamaschi stanno effettuato la rifinitura in città prima della partenza in direzione Capitale. Grazie al nostro inviato sul posto siamo in grado di offrirvi real time le migliori immagini dell'allenamento in corso al Centro Sportivo Bortolotti, eccole di seguito: