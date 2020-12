VIDEO - CSKA Sofia-Roma 3-1: gol e highlights. I giallorossi perdono l'ultima sfida del girone

La Roma esce sconfitta dalla trasferta in Bulgaria contro il CSKA Sofia. Una sconfitta indolore per i giallorossi che chiudono con una macchia un ottimo girone d'Europa League. A decidere la gara una doppietta di una vecchia conoscenza italiana come Ali Sowe. Ecco le migliori azioni della sfida giocata in Bulgaria dalla squadra di Fonseca: