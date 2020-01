Dalla pasta al... lampredotto, dalla pizza alla... bistecca. Patrick Cutrone e la Fiorentina hanno già reinterpretato in salsa viola l'ormai celebre coro dei tifosi del Wolverhampton. Questo il simpatico video postato sui social dal club gigliato col nuovo acquisto di Commisso in versione cantante:

