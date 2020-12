VIDEO - Europa League, i gol delle sfide delle 21: poker per Arsenal e Benfica, Nizza KO

Tutto facile per l'Arsenal, che ha battuto agilmente il Rapid Vienna, così come per il Molde contro il Dundalk. Altra vittoria anche per la Roma, mentre il Napoli non è andato oltre l'1-1 contro l'AZ. La Real Sociedad, però, non ha approfittato dell'occasione, pareggiando 2-2 contro il Rijeka. Continua il momento d'oro dei Rangers di Gerrard, mentre il Nizza perde ancora. Vittoria rotonda anche per il Benfica. Ecco tutti i gol delle sfide di Europa League giocate stasera alle 21.