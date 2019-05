Fonte: Da Genova, Andrea Piras

E' durato quasi tre ore l'incontro in centro a Genova tra Massimo Ferrero, Carlo Osti e Marco Giampaolo per decidere se andare o meno avanti con l'attuale allenatore. Al termine del summit, il numero uno della Sampdoria non ha sciolto i dubbi sulla futura guida tecnica: "Ci siamo presi un bel caffè e ci rivedremo per capire meglio tra una settimana. Le percentuali io non le faccio, io faccio il presidente di una squadra di calcio. Tra una settimana saprete cosa sarà di noi".